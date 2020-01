Apple ferme temporairement deux magasins supplémentaires en Chine en raison d’un coronavirus

Alors que l’épidémie de coronavirus en Chine continue de se propager, Apple a fermé aujourd’hui deux autres de ses sites de vente au détail dans le pays. Les magasins situés à Nanjing et Fuzhou, en Chine, ont été temporairement fermés, selon Bloomberg.

Lors de l’appel aux résultats d’hier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a confirmé qu’un magasin à Qingdao, en Chine, avait déjà été fermé, ce qui porte le nombre total de magasins à trois. De nombreux autres magasins ont des horaires limités.

Apple prévoit de rouvrir les magasins de Nanjing et Fuzhou le 3 février, tandis que l’Apple Store de Qingdao rouvrira le 4 février.

Apple a limité les déplacements des employés en Chine aux opérations «critiques» et fournit des kits de soins aux employés d’Apple situés à Wuhan et dans toute la Chine.

Il y a plus de 6 000 cas de coronavirus, principalement en Chine, bien que le virus se soit propagé dans d’autres pays. Certaines usines de fournisseurs d’Apple en Chine vont être fermées jusqu’au 10 février en raison du Nouvel An chinois et de l’épidémie, que le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’Apple s’efforce de gérer pour éviter un impact sur la production.

La situation virale est toujours en train d’émerger et Apple continue de recueillir des points de données, explique Cook. L’entreprise connaît un ralentissement des ventes en raison de la fermeture de magasins de détail et de clients qui ont peur de sortir. En conséquence, Apple a fixé sa fourchette de prévisions pour le prochain trimestre de 63 à 67 milliards de dollars, ce qui est une fourchette plus large que la normale. Cook a déclaré que cette fourchette de 4 milliards de dollars reflétait l’épidémie de coronavirus et “l’incertitude” qui l’entourait.

