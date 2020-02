Apple ferme tous ses magasins, bureaux et centres de contact en Chine jusqu’au 9 février en raison d’une épidémie de coronavirus

Apple a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fermé tous ses bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février en raison de l’épidémie de coronavirus de Wuhan, par prudence.

Dans une déclaration partagée par Mark Gurman de Bloomberg, Apple a déclaré qu’il continuerait de surveiller de près la situation:

Nos pensées vont aux personnes les plus immédiatement touchées par le coronavirus et à celles qui travaillent sans relâche pour l’étudier et le contenir. Par prudence, et sur la base des derniers conseils de grands experts de la santé, nous fermons tous nos bureaux, magasins et centres de contact en Chine continentale jusqu’au 9 février. La boutique en ligne d’Apple en Chine reste ouverte. Nous continuerons de suivre de près la situation et nous espérons rouvrir nos magasins dès que possible. Plus tôt cette semaine, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que l’épidémie de coronavirus de Wuhan était une urgence mondiale de santé publique. Plus d’informations sur le virus et comment vous protéger sont disponibles sur son site Web. .