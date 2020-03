Apple fermera tous ses magasins italiens ce week-end

Apple devrait fermer tous ses magasins Apple italiens ce week-end, car tout le pays reste verrouillé en raison de l’épidémie de coronavirus.

iMore a confirmé que les 17 magasins du pays fermeront leurs portes du 14 au 15 mars, après que @setteBIT ait noté la fermeture de tous les magasins sauf Rimini hier.

Plus tôt cette semaine, iMore a confirmé qu’Apple avait été obligé d’annuler toutes ses sessions Today At Apple dans tout le pays. De ce rapport:

L’utilisateur de Twitter @setteBIT a d’abord remarqué qu’Apple semble avoir annulé les sessions Today At Apple dans ses magasins italiens jusqu’au 19 mars au moins. IMore peut confirmer qu’aucun Apple Store italien n’offre actuellement de sessions. Une note sur le site Web indique simplement: “Malheureusement, aucune session n’est planifiée ici. Essayez de sélectionner un Apple Store.”

Comme l’a noté @setteBIT, le magasin Apple de Rimini a été le dernier à mettre à jour son statut, cependant, selon le site Web du magasin, sa fermeture est maintenant confirmée pour les samedi et dimanche 14 et 15 mars. Comme de nombreux autres magasins, il ouvre également des heures réduites le reste de la semaine et la suivante.

L’étendue des heures réduites dans les magasins varie et tous les magasins ne sont pas affectés les mêmes jours. Alors que beaucoup fonctionnent à heures réduites toute la semaine, certains ne les utilisent qu’aujourd’hui, le 11 mars et la semaine prochaine.

Comme mentionné, les magasins ne fonctionnent pas aujourd’hui lors des sessions Apple, cependant, il est toujours possible de réserver des réparations Genius Bar. Étant donné que le pays est en lock-out, l’impact sur les clients italiens sera probablement limité. Si vous êtes prêt à visiter l’un des magasins italiens d’Apple, assurez-vous de consulter le site Web avant de commencer votre voyage.

L’Italie reste l’un des pays les plus durement touchés en dehors de la Chine au milieu de l’épidémie de coronavirus. Le nombre de morts le plus récent a été de 631, avec 168 décès signalés au cours des dernières 24 heures, le nombre de morts par jour le plus élevé depuis le début de l’épidémie. Le nombre de cas confirmés est également passé à plus de 10 000, et plus de 1 000 cas ont été signalés au cours de chacun des trois derniers jours.