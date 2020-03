Apple fixe des limites d’achat sur le nouvel iPad Pro, le nouveau MacBook Air et les iPhones

Apple a fixé cette semaine des limites d’achat pour ses modèles iPad Pro et MacBook Air récemment mis à jour, sa gamme complète de modèles iPhone et le Mac mini sur sa boutique en ligne aux États-Unis et au Canada, en Europe, en Asie et dans plusieurs autres régions.

Le nouveau MacBook Air et le Mac mini sont limités à cinq commandes par client, par exemple, tandis que le nouvel iPad Pro est limité à deux modèles 11 pouces et deux modèles 12,9 pouces par client. Il existe également une limite de deux modèles d’iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8 et iPhone 8 Plus par client.

Apple limite généralement les achats de produits dans certains pays asiatiques pour lutter contre le marché gris, tels que les AirPods Pro, mais ces restrictions élargies pourraient être un effort pour équilibrer l’offre et la demande au milieu de la pandémie de COVID-19.

Mise à jour: Ce message a été mis à jour pour refléter le fait que les limites d’achat semblent être en place sur certains produits dans le monde, pas seulement dans les pays asiatiques. Bien qu’il n’y ait pas de petits caractères reflétant ces limites sur le site Web d’Apple en dehors de l’Asie, les limites de quantité sont en place pendant le processus de paiement.

