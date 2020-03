Apple interdit l’utilisation de l’application clavier pour contourner la censure chinoise

Jeudi, Apple a supprimé «Boom the Encryption Keyboard» de l’App Store. Les gens l’utilisaient pour contourner la censure en Chine (via Quartz).

Boom the Encryption Keyboard

Boom crypte le texte en transformant les mots en émojis ou en caractères des alphabets japonais ou coréens. Il réorganise également au hasard les lignes de texte. Le destinataire copie le message et le clavier le déchiffre.

La Chine a estimé qu’il contenait du contenu illégal et Apple l’a retiré de l’App Store chinois, bien qu’il reste dans la boutique de Hong Kong et dans l’App Store américain. Wang Huiyu, le développeur, a déclaré:

J’ai conçu l’application parce que je voulais rappeler aux gens l’importance de la confidentialité, et mes clients cibles sont des personnes nées après 1995 ou 2000. Je pense que les moins de 20 ans seront en mesure d’accepter de nouvelles choses et idées le plus rapidement.

M. Huiyu a dit qu’il pensait que l’application avait été supprimée si rapidement parce que les utilisateurs essayaient de sauvegarder un article contenant des informations sur le coronavirus d’être censuré.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple supprime des applications à la demande de la Chine. Une application de carte en direct utilisée par les manifestants de Hong Kong a été supprimée, ainsi que la propre application de nouvelles de Quartz.

