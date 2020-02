Apple Japon partage une vidéo sur le thème de l’anime «Derrière le Mac»

Apple sur sa chaîne YouTube au Japon a partagé une nouvelle vidéo animée “Derrière le Mac” qui présente divers personnages d’anime utilisant des Macs mis en musique par l’artiste japonais Yoshiho Nakamura.

Derrière le Mac, de nouvelles histoires naissent les unes après les autres. Une histoire qui n’est pas encore au monde. Allez, vous aussi. Les personnages en vedette sont présentés dans des films d’animation et des émissions qui incluent «Weathering With You», «The Wonderland», «Gridman», «Your Name», «Yama No Susume», et plus encore.

Apple a partagé plusieurs autres publicités “Derrière le Mac” qui se concentrent sur les créateurs qui utilisent le Mac pour créer de l’art, coder, faire de la musique, etc.

