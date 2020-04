Apple jette les bases de l’API de notification d’exposition aux coronavirus dans iOS 13.5 Beta 3 et New Xcode 11.5 Beta

Apple publie aujourd’hui la troisième version bêta d’iOS 13.5 pour les développeurs ainsi que la première version bêta de Xcode 11.5, jetant les bases de la sortie de ses API de notification d’exposition opt-in qui seront utilisées par les applications de santé publique pour créer des outils de suivi des contacts de coronavirus.

iOS 13.4.5 a été remplacé par iOS 13.5 pour inclure le code nécessaire pour exécuter les premières applications créées à l’aide de l’API de notification d’exposition, tandis que Xcode 11.5 inclut une nouvelle version du SDK iOS avec l’API de notification d’exposition.



Apple travaille avec Google sur son initiative de notification d’exposition, et Google a également livré sa mise à jour bêta des services Google Play avec l’API de notification d’exposition et le SDK pour sélectionner les développeurs qui peuvent tester à l’aide d’Android Developer Studio.

Les autorités de santé publique peuvent utiliser ces nouveaux outils pour commencer à préparer leurs applications qui profitent de la notification d’exposition. Apple prévoit de publier son API de notification d’exposition à la mi-mai après la période de test.

Apple et Google ont annoncé pour la première fois leur intention de développer la technologie de suivi des contacts basée sur Bluetooth (maintenant connue sous le nom de notification d’exposition) le 10 avril, offrant un moyen axé sur la confidentialité de suivre l’exposition aux coronavirus.

L’API bêta publiée aujourd’hui est la première partie d’un effort en deux volets pour fournir une plateforme de notification d’exposition aux agences de santé. Les applications créées par des autorités sanitaires vérifiées peuvent incorporer l’API pour permettre aux smartphones de communiquer entre eux, en fournissant aux utilisateurs des notifications s’ils entrent en contact avec quelqu’un qui a été diagnostiqué plus tard avec COVID-19.

Lorsque les utilisateurs de smartphones avec une application de recherche de contacts installée entrent en contact avec une autre personne qui a également une application installée, leurs téléphones échangent une balise d’identification anonyme. Si l’une de ces personnes contracte un coronavirus, elle peut alors choisir d’avertir toutes les autres personnes avec lesquelles elle a été en contact, et à ce stade, tous les autres smartphones qui ont échangé des informations avec le smartphone de la personne infectée seront avertis.

L’API fonctionne sur plusieurs plates-formes sur les appareils iOS et Android, et elle a été conçue dans un souci de confidentialité et de transparence. Un identifiant aléatoire et rotatif, qui change toutes les 15 minutes, est attribué au téléphone d’une personne et transmis via Bluetooth aux appareils à proximité.

Aucune information personnellement identifiable n’est associée à l’identifiant, et la liste des identifiants avec lesquels une personne a été en contact ne quitte pas le téléphone à moins que l’utilisateur ne décide de le partager. Les utilisateurs dont le test est positif ne seront pas identifiés par les autres utilisateurs, Apple ou Google, et les données de localisation ne sont pas collectées.

Le temps d’exposition est enregistré à cinq minutes d’intervalle, le temps d’exposition maximum étant limité à 30 minutes. Toutes les métadonnées Bluetooth sont cryptées et les estimations d’exposition se baseront sur le niveau de puissance du signal Bluetooth pour déterminer la distance entre deux téléphones lorsque le contact a été établi.

Les autorités de santé publique seront en mesure de définir et de calculer un niveau de risque d’exposition qu’elles pourront choisir d’attribuer aux utilisateurs en cas de notification de l’exposition au COVID – 19, ce qui permettra des notifications affinées qui évalueront l’exposition en fonction d’informations telles que la distance approximative et la durée d’exposition. Le risque d’exposition est calculé sur les appareils des utilisateurs dans l’application et les données ne sont pas partagées avec Apple ou Google.

Vendredi, Apple et Google prévoient de publier des informations supplémentaires, y compris un exemple de code qui aidera les développeurs à comprendre le fonctionnement du système de notification d’exposition et les critères spécifiques de développement d’applications.

Des informations détaillées sur la confidentialité de l’initiative de notification d’exposition d’Apple sont disponibles sur le site Web d’Apple Contact Tracing, avec des informations sur les spécifications Bluetooth et de cryptographie ainsi qu’une fonction de foire aux questions.

À l’avenir, Apple et Google prévoient de lancer une plate-forme de recherche de contacts plus large basée sur Bluetooth qui est intégrée dans iOS et Android, permettant à plus de personnes de participer.

