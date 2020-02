Apple, Johnson & Johnson lancent une étude «Heartline»

Apple s’associe à Johnson & Johnson pour lancer l’étude Heartline afin de déterminer si l’application qui l’accompagne ainsi que l’Apple Watch peuvent réduire le risque d’accident vasculaire cérébral.

Étude Heartline

Pour vous inscrire à l’étude Heartline, vous devez être âgé de 65 ans ou plus, résider aux États-Unis, avoir un régime Medicare original (traditionnel), posséder un iPhone 6s ou une version ultérieure et accepter de donner accès à vos données de réclamation Medicare. Vous pouvez vous inscrire sur Heartline.com.

L’objectif de l’étude est de déterminer si l’application Heartline Study, combinée à la fonction Apple Watch ECG, peut réduire la probabilité d’un accident vasculaire cérébral et améliorer les résultats pour la santé grâce à une détection plus précoce de la fibrillation auriculaire (AFib). Dr C. Michael Gibson, coprésident du comité exécutif Heartline et professeur de médecine, Harvard Medical School et PDG, Baim Institute:

Heartline est une étude qui a le potentiel de changer fondamentalement notre compréhension de la façon dont les outils de santé numériques, comme l’application ECG et la fonction de notification de rythme irrégulier sur Apple Watch, pourraient conduire à une détection plus précoce de l’AFib, aidant les patients à comprendre et à s’engager directement dans leur santé cardiaque , suscitant des conversations potentiellement vitales avec leurs médecins et améliorant les résultats de santé.

La fibrillation auriculaire est la principale cause d’accident vasculaire cérébral et les gens ne présentent généralement pas de symptômes. Plus de 33 millions de personnes dans le monde et jusqu’à six millions d’Américains vivent avec AFib.

