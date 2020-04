Apple laisse certains services de streaming contourner ses 30% de frais App Store

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que les utilisateurs pouvaient enfin acheter des films et des émissions de télévision via l’application Amazon Prime Video sur iPhone, iPad et Apple TV. Beaucoup se demandaient pourquoi ce changement s’était produit, et un nouveau rapport de Bloomberg a mis en lumière la situation.

Apple aurait assoupli sa politique de facturer des frais de 30% lorsque certaines applications de streaming vidéo vendent un film ou une émission de télévision via son écosystème. La société affirme avoir un programme établi pour ce qu’elle appelle des «fournisseurs de divertissement vidéo premium par abonnement» qui leur permet de facturer les clients en utilisant leur propre système de paiement plutôt que d’avoir à passer par l’infrastructure d’Apple.

“Apple a un programme établi pour les fournisseurs de divertissement vidéo par abonnement premium afin d’offrir une variété d’avantages pour les clients … les clients ont la possibilité d’acheter ou de louer des films et des émissions de télévision en utilisant le mode de paiement lié à leur abonnement vidéo existant.”

Apple affirme que le programme pour ces fournisseurs apporte également de nombreux autres avantages à eux et à leurs clients, tels que “l’intégration avec l’application Apple TV, la prise en charge d’AirPlay 2, les applications tvOS, la recherche universelle, la prise en charge Siri et, le cas échéant, unique ou nulle se connecter.” Jusqu’à présent, quelques fournisseurs ont fait partie du programme, notamment Amazon Prime Video, Canal + et Altice One.

La plupart des services de streaming qui proposent des achats intégrés doivent être effectués à l’aide du propre système de traitement des paiements d’Apple qui facture une réduction de 30%. On ne sait pas exactement ce qu’Apple considère comme un “fournisseur de divertissement vidéo par abonnement premium”, il est donc difficile de dire quelles applications sont éligibles pour faire partie du programme et d’éviter ces frais de 30%.