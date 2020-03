Apple lance ARKit 3.5 avec une nouvelle API de géométrie de scène

Apple a publié aujourd’hui ARKit 3.5 qui peut tirer parti du scanner LiDAR de l’iPad Pro 2020 pour améliorer le réalisme des objets AR.

ARKit 3.5

ARKit 3.5 apporte trois nouvelles fonctionnalités:

Géométrie de la scène: Cela permet aux développeurs de créer une carte topologique de votre espace avec des étiquettes identifiant les sols, les murs, les plafonds, les fenêtres, les portes et les sièges.

AR instantané: Le scanner LiDAR permet une détection rapide des plans, de sorte que les objets AR peuvent être placés instantanément dans le monde sans numérisation.

Amélioration de la capture de mouvement et de l’occlusion des personnes: L’estimation de la profondeur dans l’Occlusion de personnes et l’estimation de la hauteur dans Motion Capture sont plus précises.

L’occlusion des personnes est une fonctionnalité d’ARKit qui permet aux objets AR de passer derrière et devant les personnes. La capture de mouvement permet à une personne de capturer le mouvement d’une personne avec une seule caméra. Il traduit la position et le mouvement du corps comme un cadre AR avec des articulations et des os, pour utiliser le mouvement et les poses dans l’expérience AR.

Lectures complémentaires

[Beats 1 Presenters Now Broadcasting Live From Their Homes]

[Apple Releases Security Updates 2020-002 for High Sierra, Mojave & Catalina]

Étiquettes: ARKit, ARKit 3.5, iPad Pro 2020, LIDAR

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac