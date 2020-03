Apple lance ARKit 3.5 pour les développeurs prenant en charge le scanner LiDAR de l’iPad Pro

Apple a informé aujourd’hui les développeurs qu’ARKit 3.5 est désormais disponible, avec la mise à jour ajoutant la prise en charge du scanner LiDAR et du système de détection de profondeur inclus dans les nouveaux modèles iPad Pro 11 et 12,9 pouces.

Selon Apple, le nouveau scanner LiDAR permettra une “nouvelle génération d’applications AR” qui utilisent la géométrie des scènes pour une meilleure compréhension des scènes et une occlusion des objets.

Les expériences AR existantes sur ‌iPad Pro‌ peuvent également être améliorées avec un placement AR instantané et une capture de mouvement et une occlusion de personnes améliorées.

Le scanner LiDAR utilise la lumière réfléchie pour mesurer la distance entre le capteur et les objets environnants jusqu’à cinq mètres de distance, à l’intérieur et à l’extérieur. Les cadres de profondeur dans iPadOS combinent les points de profondeur mesurés par le scanner LiDAR, les données des deux caméras et les données des capteurs de mouvement avec des algorithmes de vision par ordinateur gérés par l’A12Z Bionic pour créer une compréhension détaillée et complète d’une scène.

À l’heure actuelle, le nouveau scanner LiDAR avec ses capacités de réalité augmentée améliorées est limité aux nouveaux modèles ‌iPad Pro‌, mais Apple devrait également inclure la fonctionnalité dans les modèles d’iPhone 2020 qui seront lancés cet automne.

