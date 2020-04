Apple lance des segments «Aujourd’hui à la maison» avec des professionnels de la création

Le nouveau site Web Aujourd’hui à la maison d’Apple présentera des séances avec les employés de vente au détail d’Apple sous forme de vidéos que vous pouvez regarder à la maison.

Aujourd’hui à la maison

À l’heure actuelle, trois sessions sont disponibles:

Dessinez des portraits ludiques avec iPad: Harriet d’Apple Regent Street à Londres vous montre comment ajouter des griffonnages, des couleurs et votre propre écriture pour transformer une photo rapide en un portrait unique.

Capturez des photos saisissantes avec iPhone: Suivez Cameron d’Apple Orchard Road à Singapour pour apprendre les angles et les modifications qui vous aideront à capturer des photos artistiques mettant en vedette votre maison.

Prenez des photos pleines de personnalité avec iPhone: Rejoignez Adrian d’Apple Third Street Promenade à Santa Monica alors qu’il vous montre comment creuser dans l’application Appareil photo sur iPhone pour capturer votre personnalité dans des autoportraits.

Il s’agit d’une page que vous souhaiterez conserver dans vos favoris, car Apple publiera sans aucun doute plus de vidéos au fil du temps.

