Apple lance des sessions «Elle crée» dans ses magasins

Comme indiqué la semaine dernière, Apple lance les séances Today at Apple intitulées «She Creates» pour célébrer la Journée internationale de la femme 2020.

Elle crée

Les sessions dureront jusqu’en mars 2020 et il y en aura plus de 5 000 dans le monde entier. Un certain nombre de magasins Apple auront les sessions dirigées par des femmes notables comme la coprésidente de la Marche des femmes Linda Sarsour, les musiciens Meghan Trainor et Victoria Monét, et la créatrice Carla Fernández.

Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple Retail + People:

Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple. Nous sommes ravis de souligner la Journée internationale de la femme à travers la série de programmes «She Creates» et de proposer ces expériences à nos magasins afin que tout le monde puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde.

Apple célébrera également la Journée internationale de la femme en présentant une collection spéciale dans l’application Apple TV, une sélection organisée de podcasts dans Apple Podcasts, des applications et des jeux de femmes développeurs dans l’App Store, et un défi d’activité Apple Watch le 8 mars.

