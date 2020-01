Apple lance iOS 13.3.1, macOS Catalina 10.15.3, et al

Apple a publié la dernière mise à jour de ses différents systèmes d’exploitation: iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, tvOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 et macOS Catalina 10.15.3.

iOS 13.3.1

Un gros correctif dans cette mise à jour concerne les limites de communication dans le cadre du temps d’écran. Il y avait un problème avec la fonctionnalité qui permettait d’ajouter n’importe quel contact sans avoir besoin du mot de passe Screen Time. Voici les notes de version complètes:

Résout un problème dans les limites de communication qui pouvait permettre l’ajout d’un contact sans entrer le mot de passe Screen Time.

Ajoute un paramètre pour contrôler l’utilisation des services de localisation par la puce U1 Ultra Wideband.

Résolution d’un problème pouvant entraîner un retard momentané avant de modifier une photo Deep Fusion prise sur ‌iPhone 11‌ ou iPhone 11 Pro.

Résout un problème avec Mail qui pouvait entraîner le chargement d’images distantes même lorsque le paramètre «Charger les images distantes» était désactivé.

Résout un problème qui pouvait faire apparaître plusieurs boîtes de dialogue d’annulation dans Mail.

Résolution d’un problème selon lequel FaceTime pourrait utiliser la caméra ultra large orientée vers l’arrière au lieu de la caméra large.

Résout un problème où les notifications push pouvaient ne pas être délivrées via le Wi-Fi.

Résout un problème CarPlay qui pourrait provoquer une distorsion du son lors des appels téléphoniques dans certains véhicules.

Présente la prise en charge des voix Siri en anglais indien pour HomePod.

Comme toujours, vous pouvez télécharger la mise à jour en allant sur Paramètres> Général> Mise à jour du logiciel dans iOS. Sur macOS, accédez à Préférences système> Mise à jour logicielle.

