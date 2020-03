Apple a publié aujourd’hui la version Golden Master d’iOS et iPadOS 13.4, les dernières mises à jour majeures du système d’exploitation iOS 13 qui ont été publiées en septembre. Les GM iOS et ‌iPadOS‌ 13.4 arrivent après un peu plus d’un mois de tests bêta.

iOS et ‌‌‌‌iPadOS‌‌‌‌ 13.4 peuvent être téléchargés à partir du centre des développeurs Apple ou par liaison radio une fois que le profil de développeur approprié a été installé.

iOS et ‌iPadOS‌ 13.4 sont des mises à jour importantes, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités importantes à l’iPhone et à l’iPad. Il y a une nouvelle barre d’outils disponible dans l’application Mail qui est disponible lors de l’affichage d’un e-mail, avec la conception mise à jour présentant une disposition plus logique pour répondre aux plaintes concernant l’application Mail dans les versions antérieures de ‌iOS 13‌.

La conception remaniée éloigne l’icône de réponse de l’icône de suppression, ce qui rend plus difficile la suppression accidentelle d’un e-mail. Il ajoute également des icônes de dossier et de composition.

Le partage de dossiers iCloud, qui est destiné à permettre aux utilisateurs de partager des dossiers iCloud Drive avec d’autres personnes, est inclus dans iOS 13.4. Le partage de dossiers ‌iCloud‌‌ a été initialement annoncé lors de la WWDC en tant que fonctionnalité ‌iOS 13‌ l’année dernière, mais Apple a mis plusieurs mois à l’implémenter. La fonctionnalité affiche des mises à jour en temps réel afin que les modifications de fichiers se synchronisent sur les appareils de toutes les personnes ayant accès à un dossier spécifique.

Apple a ajouté neuf nouveaux autocollants Memoji et Animoji dans la mise à jour, avec les nouveaux autocollants présentant des poses de style emoji comme un visage choqué, un visage avec des coeurs, des yeux qui roulent, etc.

Les mises à jour ‌iPadOS‌ 13.4 apportent la prise en charge de la souris et du trackpad pour l’iPad Pro, après l’annonce du nouveau clavier ‌iPad Proad d’Apple avec trackpad.

Apple a également apporté un changement subtil mais notable au fonctionnement de la barre d’URL dans Safari. Dans iOS 13.4, vous pouvez accéder immédiatement à la barre d’URL même lorsqu’une URL est mise en surbrillance, ce qui est un comportement différent d’iOS 13.3.1. Dans iOS 13.3.1, une pression supplémentaire en dehors d’une URL était nécessaire pour la désélectionner avant de pouvoir la toucher pour la modifier.

De nouveaux paramètres dans l’application TV permettent aux utilisateurs de contrôler la diffusion et le téléchargement via Wi-Fi et cellulaire, ajoutant de nouvelles options d’enregistrement de données pour ceux qui n’ont pas de plans de diffusion illimités.

Des indices d’une nouvelle API “CarKey” ont été trouvés dans iOS 13.4, qui permettraient au ‌‌iPhone‌‌ d’être utilisé pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture dotée de capacités NFC. Les fonctionnalités de partage seront également disponibles pour attribuer des clés aux amis et aux membres de la famille via l’application Messages.

La fonctionnalité CarKey n’a pas encore été annoncée par Apple, et il n’est pas clair si elle arrive bientôt, mais lorsqu’elle sera lancée, les propriétaires d’iPhone utiliseront leurs appareils au lieu d’une clé de voiture.

Apple a dévoilé lundi de nouveaux Powerbeats à 149 $ avec une puce H1 et un design de type Powerbeats Pro, avec les Powerbeats prêts à être lancés mercredi. iOS 13.4 inclut la prise en charge des nouveaux Powerbeats.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité spécifique à iOS, Apple avec iOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 et Xcode 11.4 permet aux développeurs de créer des applications avec un support d’achat universel, ce qui signifie que les utilisateurs d’appareils Apple pourront acheter une application qui fonctionne sur plusieurs plates-formes.

iOS 13.4 inclut de nouveaux contrôles pour les appels et les applications de navigation tierces dans CarPlay, ainsi que des raccourcis clavier pour l’application Photos et des modifications des demandes de localisation pour les applications demandant la localisation de l’utilisateur.

Apple a également ajouté une nouvelle action Shazam Shortcuts, des options de remappage des touches matérielles d’un clavier connecté au ‌‌iPad‌‌, et plus encore. Apple a inclus des notes de version complètes pour le maître d’or, qui sont ci-dessous:

iOS 13.4 présente de nouveaux autocollants Memoji et le partage de dossiers ‌iCloud Drive‌ à partir de l’application Fichiers. Cette mise à jour contient également des corrections de bugs et des améliorations.

Memoji

– Neuf nouveaux autocollants Memoji, y compris Visage souriant avec coeurs, Mains pressées ensemble et Visage de fête

Des dossiers

– Partage de dossier ‌iCloud Drive‌ à partir de l’application Fichiers

– Contrôles pour limiter l’accès uniquement aux personnes que vous invitez explicitement ou accordez l’accès à toute personne disposant du lien de dossier

– Autorisations pour choisir qui peut apporter des modifications et télécharger des fichiers et qui peut uniquement afficher et télécharger des fichiers

– Commandes toujours visibles pour supprimer, déplacer, répondre ou composer un message en mode conversation

– Les réponses aux e-mails cryptés sont automatiquement cryptées lorsque vous avez configuré S / MIME

App Store avec Apple Arcade

– La prise en charge de l’achat universel permet d’utiliser l’achat unique d’une application participante sur ‌iPhone‌, iPod touch, ‌iPad‌, Mac et Apple TV

– Les jeux d’arcade récemment joués apparaissent dans l’onglet Arcade pour que vous puissiez continuer à jouer sur ‌iPhone‌, ‌iPod touch‌, ‌iPad‌, Mac et ‌Apple TV‌

– Affichage de la liste de tous les jeux

‌CarPlay‌

– Prise en charge d’une application de navigation tierce pour le tableau de bord arCarPlay‌

– Les informations en cours d’appel apparaissent sur le tableau de bord arCarPlay‌

Réalité augmentée

– AR Quick Look prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ

Clavier

– Prise en charge de la saisie prédictive pour l’arabe

Cette mise à jour comprend également des corrections de bugs et d’autres améliorations. Cette mise à jour:

– Ajoute un indicateur de barre d’état pour s’afficher lorsque le VPN s’est déconnecté sur les modèles d’iPhone avec des affichages sur tous les écrans

– Correction d’un problème dans l’appareil photo où le viseur peut apparaître comme un écran noir après le lancement

– Résout un problème où ‌Photos‌ peut sembler utiliser un stockage excédentaire

– Résout un problème dans ‌Photos‌ qui peut empêcher le partage d’une image avec Messages si iMessage est désactivé

– Résout un problème dans Mail où les messages peuvent apparaître dans le désordre

– Résout un problème dans Mail où la liste de conversations peut afficher des lignes vides

– Résout un problème où Mail peut se bloquer lorsque vous appuyez sur le bouton Partager dans Quick Look

– Résout un problème dans les paramètres où les données cellulaires peuvent s’afficher incorrectement comme désactivées

– Résout un problème dans Safari où les pages Web ne peuvent pas être inversées lorsque le mode sombre et Smart Invert sont actifs

– Résout un problème où le texte copié à partir du contenu Web peut apparaître invisible lorsqu’il est collé lorsque le «Mode sombre» est actif

– Résout un problème dans Safari où une vignette CAPTCHA peut s’afficher de manière incorrecte

– Résout un problème où les rappels ne peuvent pas émettre de nouvelles notifications pour un rappel récurrent en retard jusqu’à ce qu’il soit marqué comme terminé

– Résout un problème où les rappels peuvent envoyer des notifications pour les rappels terminés

– Résout un problème où ‌iCloud Drive‌ semble être disponible dans Pages, Numbers et Keynote même lorsqu’il n’est pas connecté

– Résout un problème dans Apple Music où les clips musicaux peuvent ne pas être diffusés en haute qualité

– Résout un problème où ‌CarPlay‌ pouvait perdre sa connexion dans certains véhicules

– Correction d’un problème dans ‌CarPlay‌ où la vue dans Maps pouvait s’éloigner brièvement de la zone actuelle

– Résout un problème dans l’application Accueil où le fait de toucher une notification d’activité à partir d’une caméra de sécurité peut ouvrir un enregistrement différent

– Résout un problème où les raccourcis peuvent ne pas apparaître lorsque vous appuyez sur le menu Partager à partir d’une capture d’écran

– Améliore le clavier birman afin que les symboles de ponctuation soient désormais accessibles à partir des chiffres et des symboles

Il existe également des notes de version distinctes pour ‌iPadOS‌, en se concentrant sur les nouvelles améliorations du trackpad.

Les mises à jour de ‌iPadOS‌ 13.4 apportent la prise en charge de la souris et du trackpad pour le ‌iPad Pro‌, après l’annonce du nouveau clavier ‌iPad Pro‌ d’Apple avec trackpad.

‌IPadOS‌ 13.4 introduit la prise en charge de la souris et du trackpad avec ‌iPad‌ pour une plus grande précision et une navigation dans le système avec des gestes Multi-Touch, et ajoute le partage de dossier ‌iCloud Drive‌ à partir de l’application Fichiers et de nouveaux autocollants Memoji. Cette mise à jour contient également des corrections de bugs et des améliorations.

Prise en charge de la souris et du trackpad

– La toute nouvelle conception du curseur met en évidence les icônes d’application sur l’écran d’accueil et le Dock, ainsi que les boutons et les commandes des applications

– Clavier Magic pour la prise en charge de ‌iPad‌ sur ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces (3e génération ou ultérieure) et ‌iPad Pro‌ 11 pouces (1re génération ou ultérieure)

– Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 et prise en charge de souris Bluetooth et USB tierces

– Les gestes multi-touch sur Magic Keyboard pour ‌iPad‌ et Magic Trackpad 2 vous permettent de faire défiler, de glisser entre les espaces d’application, de rentrer à la maison, d’accéder au sélecteur d’applications, de zoomer ou dézoomer, de cliquer pour cliquer, de cliquer deux fois (clic droit) et de balayer entre les pages

– Les gestes multi-touch sur Magic Mouse 2 vous permettent de faire défiler, de cliquer secondaire (clic droit) et de glisser entre les pages

Des dossiers

– Partage de dossier ‌iCloud Drive‌ à partir de l’application Fichiers

– Contrôles pour limiter l’accès uniquement aux personnes que vous invitez explicitement ou accordez l’accès à toute personne disposant du lien de dossier

– Autorisations pour choisir qui peut apporter des modifications et télécharger des fichiers et qui peut uniquement afficher et télécharger des fichiers

Memoji

– Neuf nouveaux autocollants Memoji, y compris Visage souriant avec coeurs, Mains pressées ensemble et Visage de fête

Courrier

– Commandes toujours visibles pour supprimer, déplacer, répondre ou composer un message en mode conversation

– Les réponses aux e-mails cryptés sont automatiquement cryptées lorsque vous avez configuré S / MIME

‌App Store‌ avec ‌Apple Arcade‌

– La prise en charge de l’achat universel permet d’utiliser l’achat unique d’une application participante sur ‌iPhone‌, ‌iPod touch‌, ‌iPad‌, Mac et ‌Apple TV‌

– Les jeux d’arcade récemment joués apparaissent dans l’onglet Arcade pour que vous puissiez continuer à jouer sur ‌iPhone‌, ‌iPod touch‌, ‌iPad‌, Mac et ‌Apple TV‌

– Affichage de la liste de tous les jeux

Réalité augmentée

– AR Quick Look prend en charge la lecture audio dans les fichiers USDZ

Clavier

– La conversion en direct pour Zhuyin transforme automatiquement Zhuyin en caractères corrects sans appuyer sur la barre d’espace pour convertir du texte ou sélectionner des candidats

– La conversion en direct pour le japonais transforme automatiquement Hiragana en caractères corrects sans appuyer sur la barre d’espace pour convertir le texte ou sélectionner les candidats

– Prise en charge de la saisie prédictive pour l’arabe

– Disposition du clavier suisse allemand prise en charge sur ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces

– La disposition du clavier à l’écran pour ‌iPad Pro‌ 12,9 pouces correspond désormais au clavier intelligent

Cette mise à jour comprend également des corrections de bugs et d’autres améliorations. Cette mise à jour:

– Correction d’un problème dans l’appareil photo où le viseur peut apparaître comme un écran noir après le lancement

– Résout un problème où ‌Photos‌ peut sembler utiliser un stockage excédentaire

– Résout un problème dans ‌Photos‌ qui peut empêcher le partage d’une image avec Messages si iMessage est désactivé

– Résout un problème dans Mail où les messages peuvent apparaître dans le désordre

– Résout un problème dans Mail où la liste de conversations peut afficher des lignes vides

– Résout un problème où Mail peut se bloquer lorsque vous appuyez sur le bouton Partager dans Quick Look

– Résout un problème dans les paramètres où les données cellulaires peuvent s’afficher incorrectement comme désactivées

– Résout un problème dans Safari où les pages Web ne peuvent pas être inversées lorsque le «Mode sombre» et Smart Invert sont actifs

– Résout un problème où le texte copié à partir du contenu Web dans une application tierce peut apparaître invisible lorsqu’il est collé si le «Mode sombre» est actif

– Résout un problème dans Safari où une vignette CAPTCHA peut s’afficher de manière incorrecte

– Résout un problème où les rappels ne peuvent pas émettre de nouvelles notifications pour un rappel récurrent en retard jusqu’à ce qu’il soit marqué comme terminé

– Résout un problème où les rappels peuvent envoyer des notifications pour les rappels terminés

– Résout un problème où ‌iCloud Drive‌ semble être disponible dans Pages, Numbers et Keynote même lorsqu’il n’est pas connecté

– Résout un problème dans leApple Music‌ où les clips vidéo peuvent ne pas être diffusés en haute qualité

– Résout un problème dans l’application Accueil où le fait de toucher une notification d’activité à partir d’une caméra de sécurité peut ouvrir un enregistrement différent

– Résout un problème où les raccourcis peuvent ne pas apparaître lorsque vous appuyez sur le menu Partager à partir d’une capture d’écran

– Améliore le clavier birman afin que les symboles de ponctuation soient désormais accessibles à partir des chiffres et des symboles

iOS 13.4 pourrait être l’une des dernières mises à jour majeures du système d’exploitation ‌iOS 13‌ alors qu’Apple commence à se concentrer sur iOS 14, qui devrait être prévisualisé en juin avant une sortie à l’automne. Il y a déjà eu pas mal de fuites ‌iOS 14‌, qui peuvent être trouvées dans notre rafle iOS 14.

