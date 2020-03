Apple lance la carte Mac Pro Afterburner en tant qu’achat séparé

La carte Afterburner est une carte Mac Pro PCIe qui ajoute des performances à la machine, mais elle n’était disponible qu’en tant que mise à niveau de 2000 $ US. Aujourd’hui, vous pouvez l’acheter en tant qu’achat séparé.

Carte Mac Pro Afterburner

Apple affirme que la carte Afterburner peut améliorer les flux de travail ProRes et ProRes RAW pour les professionnels du cinéma et de la vidéo. Une grande partie du travail avec ces codecs peut être déchargée sur cette carte, libérant ainsi des composants Mac Pro comme le CPU pour d’autres tâches.

Il vous permet également de lire jusqu’à six flux de séquences 8K en même temps à près de 30 ips dans Final Cut Pro X. Ou, avec des images 4K, vous pouvez lire jusqu’à 23 flux à presque 30 ips. Trois cartes Afterburner peuvent être installées dans un seul Mac Pro.

