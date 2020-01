Apple lance la nouvelle application macOS «Reality Converter» pour travailler avec USDZ AR et les fichiers 3D

Apple a publié aujourd’hui la première version bêta d’une nouvelle application Reality Converter pour macOS. Cette application permet aux développeurs de convertir, d’afficher et de personnaliser des objets USDZ 3D sur Mac, selon Apple. USDZ est le type de fichier de réalité augmentée d’Apple.

Reality Converter est conçu pour être utilisé en conjonction avec Reality Composer, qui est l’outil d’Apple pour permettre aux développeurs de créer des prototypes et de produire du contenu pour des expériences de réalité augmentée. Reality Composer a été introduit aux côtés du cadre RealityKit lors de la WWDC en juin. L’objectif est de permettre aux développeurs d’intégrer plus facilement du contenu 3D dans leurs applications.

La nouvelle application Reality Converter pour macOS offre aux développeurs la possibilité de convertir, d’afficher et de personnaliser des objets USDZ avec prise en charge du glisser-déposer, des capacités d’aperçu, etc. Voici comment Apple décrit sa nouvelle application Reality Converter pour Mac:

La nouvelle application Reality Converter facilite la conversion, la visualisation et la personnalisation des objets USDZ 3D sur Mac. Glissez-déposez simplement les formats de fichiers 3D courants, tels que .obj, .gltf et .usd, pour afficher le résultat USDZ converti, personnaliser les propriétés des matériaux avec vos propres textures et modifier les métadonnées des fichiers. Vous pouvez même prévisualiser votre objet USDZ dans diverses conditions d’éclairage et d’environnement grâce aux options IBL intégrées.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger Reality Converter depuis le site Web des développeurs d’Apple dès maintenant.

