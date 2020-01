Apple lance la troisième version bêta de la prochaine mise à jour macOS Catalina 10.15.3 pour les développeurs

Apple a lancé aujourd’hui la troisième version bêta d’une mise à jour macOS 10.15.3 à venir aux développeurs à des fins de test, une semaine après le lancement de la deuxième version bêta et plus d’un mois après la publication de la mise à jour macOS Catalina 10.15.2.

La nouvelle version bêta de acmacOS Catalina‌‌ peut être téléchargée à l’aide du mécanisme de mise à jour logicielle dans les Préférences Système après avoir installé le logiciel approprié depuis le Developer Center.

Nous ne savons pas encore quelles améliorations la troisième mise à jour de tomacOS Catalina‌ apportera, mais elle se concentrera probablement sur les améliorations de performances, les mises à jour de sécurité et les correctifs pour les bogues qui n’ont pas pu être corrigés dans la mise à jour ‌macOS Catalina‌ 10.15.2.

‌MacOS Catalina‌‌ 10.15.3 contient du code qui suggère qu’un nouveau “Mode Pro” arrive sur les Mac d’Apple. Le mode Pro semble être un paramètre facultatif qui remplace les limites de vitesse du ventilateur et les restrictions d’économie d’énergie pour améliorer les performances. Le code indique que les applications “peuvent fonctionner plus rapidement” mais que la durée de vie de la batterie peut diminuer et que le bruit du ventilateur peut augmenter.

Il n’est pas tout à fait clair si le mode Pro arrive sur Mac dans la version 10.15.3, mais le code est là, donc c’est une possibilité.

Nous n’avons trouvé aucun autre changement majeur dans les deux premières bêtas de ‌macOS Catalina‌ 10.15.3, mais nous mettrons à jour ce post s’il y a quelque chose de nouveau dans la troisième version bêta.

