Apple lance la version bêta de ProRes RAW pour Windows

Apple publie aujourd’hui une version bêta de son codec ProRes RAW pour Windows. Cela permettra la lecture des fichiers vidéo ProRes RAW et ProRes RAW HQ.

ProRes RAW

Essentiellement, ProRes RAW est basé sur ProRes, et il vous permet de travailler avec des fichiers vidéo bruts directement à partir de la caméra avec importation, édition et classement. Il est publié en version bêta pour Windows, mais jusqu’à présent, il ne fonctionne qu’avec d’autres logiciels bêta:

Adobe After Effects

Adobe Media Encocder

Adobe première

Adobe Premiere Rush

La seule configuration requise est l’exécution de WIndows 10 64 bits. Vous pouvez télécharger la version bêta ici.

