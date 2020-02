Apple lance le deuxième bêta public d’iOS et d’iPadOS 13.4 avec la nouvelle barre d’outils de messagerie, le partage de dossiers iCloud et plus encore

Apple a semé aujourd’hui les deuxièmes bêtas publiques des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 13.4 à son groupe de test bêta public, deux semaines après l’ensemencement des premières bêta publiques et un jour après la publication des deuxièmes mises à jour pour les développeurs.

Les bêta-testeurs qui se sont inscrits au programme de test bêta d’Apple pourront télécharger la mise à jour bêta iOS / ‌iPadOSad 13.4 après l’installation du certificat approprié sur un appareil iOS.

iOS et ‌iPadOS‌ 13.4 apportent de nouvelles fonctionnalités et modifications utiles et notables. Il y a une barre d’outils Mail mise à jour qui sépare le bouton de réponse du bouton Supprimer pour rendre plus difficile la suppression accidentelle des e-mails, il y a un nouveau raccourci “Shazam It” dans l’application Raccourcis pour identifier les chansons, et quelques ajustements ont été apportés aux contrôles CarPlay pour les appels et des applications de navigation tierces.

La mise à jour inclut la prise en charge du partage de dossiers iCloud, une fonctionnalité attendue depuis longtemps sur iOS 13. Le partage de dossiers ‌iCloud‌ permet de partager des fichiers iCloud Drive avec d’autres personnes, ce qui rend les dossiers accessibles à plusieurs utilisateurs.

Il y a un total de neuf nouveaux autocollants Memoji / Animoji qui peuvent être utilisés partout où les emoji peuvent être utilisés, il y a de nouvelles options de paramètres pour l’application TV et Apple a apporté des modifications mineures aux services de localisation pour apaiser les développeurs d’applications qui souhaitent encourager les clients à activez l’option “Toujours” pour les services de localisation pour les applications qui en ont besoin.

Apple a ajouté la prise en charge des achats d’applications universelles, ce qui signifie que les développeurs peuvent vendre une seule application sur iOS, tvOS et macOS. Pour les applications qui activent cette fonctionnalité, les clients pourront effectuer un achat puis télécharger une application sur toutes les plateformes applicables.

Il y a des indices d’une nouvelle API “CarKey”, qui est conçue pour permettre à l’iPhone ou à l’Apple Watch d’être utilisé à la place d’une clé de voiture traditionnelle dans les véhicules prenant en charge NFC, avec des options pour partager des clés de voiture numériques avec des amis et la famille .

Pour l’iPad, Apple a introduit de nouveaux raccourcis clavier pour l’application Photos pour naviguer entre les onglets, rechercher, créer des albums, supprimer des photos et entrer en mode Édition, en plus il y a une nouvelle fonctionnalité pour le remappage des touches matérielles dans ‌iPadOS‌.

Pour un aperçu de tout ce qui est nouveau dans iOS et ‌iPadOS‌ 13.4, assurez-vous de consulter notre liste complète des fonctionnalités.

Apple a également publié une nouvelle version bêta publique de tvOS 13.4, identique à la version bêta de tvOS 13.4 fournie aux développeurs hier.

