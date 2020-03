Apple lance les cinquièmes bêtas d’iOS et d’iPadOS 13.4 aux développeurs [Update: Public Beta Available]

Apple a semé aujourd’hui les cinquièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS et iPadOS 13.4 pour les développeurs, une semaine après la sortie des quatrièmes bêtas et plus d’un mois après la sortie d’iOS et iPadOS 13.3.1.

iOS et ‌‌‌iPadOS‌‌‌ 13.4 peuvent être téléchargés à partir du centre des développeurs Apple ou par liaison radio une fois que le profil de développeur approprié a été installé. Sur l’iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, Apple exige que la version bêta soit installée par liaison radio à l’aide du profil de configuration.

iOS et ‌iPadOS‌ 13.4 sont des mises à jour majeures, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités majeures à l’iPhone et à l’iPad. Il y a une nouvelle barre d’outils dans l’application Mail qui est disponible lors de l’affichage d’un e-mail, avec une conception plus logique pour répondre aux plaintes concernant la mise en page Mail dans iOS 13.

La conception de la mise à jour éloigne l’icône de réponse de l’icône de suppression, ce qui rend beaucoup plus difficile la suppression accidentelle d’un e-mail et ajoute des icônes de dossier et de composition.

Le partage de dossiers iCloud, conçu pour permettre aux utilisateurs de partager des dossiers dans iCloud Drive avec d’autres personnes, est disponible à partir d’iOS 13.4. Le partage de dossiers ‌iCloud‌ a été annoncé pour la première fois à la WWDC l’année dernière, mais il a fallu plusieurs mois à Apple pour le mettre en œuvre. La fonctionnalité affiche des mises à jour en temps réel afin que les modifications de fichiers se synchronisent sur les appareils de toutes les personnes ayant accès à un dossier spécifique.

Il y a neuf nouveaux autocollants Memoji et Animoji inclus dans la mise à jour, avec des poses de style emoji comme un visage choqué, un visage avec des coeurs, des yeux qui roulent, et plus encore.

Il y a un changement subtil mais important dans le fonctionnement de la barre d’URL dans Safari. Dans iOS 13.4, vous pouvez accéder immédiatement à la barre d’URL même lorsqu’une URL est mise en surbrillance, ce qui est un comportement différent d’iOS 13.3.1. Dans iOS 13.3.1, une pression supplémentaire en dehors d’une URL était nécessaire pour la désélectionner avant de pouvoir la toucher pour la modifier.

De nouveaux paramètres dans l’application TV sont conçus pour permettre aux utilisateurs de contrôler la diffusion et le téléchargement via WiFi et cellulaire, introduisant de nouvelles options d’enregistrement de données pour ceux qui n’ont pas de plans de diffusion illimités.

Il existe des indices d’une nouvelle API CarKey dans iOS 13.4, qui permettrait au ‌iPhone‌ d’être utilisé pour verrouiller, déverrouiller et démarrer une voiture dotée de capacités NFC. Cette fonctionnalité n’a pas encore été annoncée par Apple, mais les propriétaires d’iPhone utiliseront leurs appareils à la place d’une clé de voiture. Les fonctionnalités de partage seront également disponibles pour attribuer des clés aux amis et aux membres de la famille via l’application Messages.

Le code dans iOS 13.4 suggère également qu’Apple travaille sur une fonctionnalité de récupération en direct qui permettrait de restaurer le restorediPhone‌ et le ‌iPad‌ sans avoir besoin d’un ordinateur.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité spécifique à iOS, Apple avec iOS 13.4, macOS 10.15.4, tvOS 13.4 et Xcode 11.4 permet aux développeurs de créer des applications avec un support d’achat universel, ce qui signifie que les utilisateurs d’appareils Apple pourront acheter une application qui fonctionne sur plusieurs plates-formes.

Il existe de nouveaux contrôles pour les appels et les applications de navigation tierces dans CarPlay, ainsi que des raccourcis clavier pour l’application Photos, des modifications des demandes de localisation pour les applications demandant la localisation de l’utilisateur, une nouvelle action Shazam Shortcuts, des options de remappage des touches matérielles d’un clavier connecté à le ‌iPad‌, et plus encore.

Pour une liste complète de toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été trouvées dans iOS et ‌iPadOS‌ 13.4, consultez nos nouveaux articles dédiés pour la bêta 1 et la bêta 2.

.