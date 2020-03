Apple lance l’outil de dépistage COVID-19 sur l’App Store et le Web

Vendredi, Apple a lancé une application (iOS et iPadOS) appelée Apple COVID-19 et un outil de dépistage de sites Web pour COVID-19, la maladie qui peut se développer à la suite d’une exposition au coronavirus. L’application et le site Web utilisent les informations du CDC pour «aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé pendant la propagation du COVID-19». Apple a déclaré avoir travaillé avec le CDC, le groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et la FEMA pour développer les outils de dépistage.

La version courte de ce que font l’application et le site Web consiste à poser des questions très simples, à vous-même ou à quelqu’un que vous aidez à utiliser l’outil de dépistage, puis à fournir des informations et des recommandations basées sur les directives actuelles des CDC. Les applications iOS et iPadOS sont téléchargeables gratuitement, mais nécessitent des appareils Apple. La version du site Web de l’outil de dépistage est accessible par n’importe quel navigateur Web moderne et est également gratuite.

“L’application et le site Web offrent également un accès à des ressources pour aider les gens à rester informés et à obtenir le soutien dont ils ont besoin”, a déclaré Apple dans un communiqué de presse. «Les utilisateurs recevront des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de COVID-19, y compris qui est le plus à risque et comment reconnaître les symptômes. En outre, ils apprendront les informations les plus à jour du CDC comme les meilleures pratiques pour se laver les mains, désinfecter les surfaces et surveiller les symptômes.

Comme indiqué, les questions sont assez simples et le processus ne prend que quelques minutes. Après avoir suivi le processus moi-même, le site Web m’a recommandé de pratiquer la distance sociale et de me surveiller pour détecter les symptômes, comme le montre la capture d’écran ci-dessous.