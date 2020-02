Apple lance son premier aperçu de “Mythic Quest: Raven’s Banquet” avant la sortie du 7 février

La première série humoristique d’Apple, “Mythic Quest: Raven’s Banquet”, devrait débuter sur Apple TV + dans quatre jours seulement. Avant sa sortie, la société a lancé un premier aperçu de la série sur sa chaîne YouTube Apple TV.

“Rencontrez l’équipe derrière le plus grand jeu vidéo multijoueur de tous les temps. Mais dans un lieu de travail axé sur la construction de mondes, la formation de héros et la création de légendes, les batailles les plus acharnées n’ont pas lieu dans le jeu – elles se déroulent au bureau. “

Intitulée “Banquet – First Look”, la vidéo présente des interviews en coulisses du casting de la série, dont Rob McElhenney, producteur exécutif et vedette de la série. Il propose également des interviews avec le reste de la distribution d’ensemble qui comprend le lauréat d’un Oscar F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicadao, David Hornsby, Ashly Burch et Jessie Ennis.

Comme Apple le décrit, “” Mythic Quest: Raven’s Banquet “est une série de comédie en direct qui suit une équipe de développeurs de jeux vidéo alors qu’ils relèvent les défis de la gestion d’un jeu vidéo populaire.” Il vient de l’esprit de Rob McElhenney et Charlie Day, ainsi que d’autres qui ont travaillé sur la populaire série “It’s Always Sunny in Philadelphia”.

“Mythic Quest: Raven’s Banquet” devrait être présenté en avant-première sur Apple TV + le 7 février 2020 et proposera neuf épisodes d’une demi-heure qui seront disponibles dans leur intégralité au lancement. Il s’agit de la première série humoristique présentée sur Apple TV + et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

Découvrez le premier aperçu ci-dessous.