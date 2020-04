Apple lance un badge «Works with Apple Health» pour les développeurs

Apple a mis à jour ses directives d’interface humaine pour HealthKit pour permettre aux développeurs d’utiliser l’icône Santé de l’entreprise dans leurs applications en tant que badge Works With Apple Health.

Fonctionne avec Apple Health

Un nouveau badge appelé Works With Apple Health permettra aux clients de voir facilement si une application est compatible avec Health. Un exemple de conception qu’Apple a donné est un écran dans une application qui permet aux utilisateurs d’appuyer explicitement sur un bouton pour synchroniser leurs données de santé avec l’application Santé.

Comme pour les autres directives, Apple a fourni une liste de choses à faire et à ne pas faire en ce qui concerne l’utilisation du badge Apple Health. Voici quelques exemples:

Faire: Le badge Works with Apple Health peut être utilisé pour la publicité et les promotions liées à l’application approuvée.

Faire: Le cas échéant, incluez des messages de confidentialité. Voir «Consignes de rédaction».

Ne le fais pas: N’animez pas, ne faites pas pivoter ou inclinez le badge.

Ne le fais pas: Ne modifiez en aucun cas l’illustration du badge.

Lectures complémentaires

[France Says iOS Prevents Contact Tracing Apps From Running in the Background]

[Adobe Bundles Photoshop and Fresco for $9.99 a Month]

Tags: Apple Health, Développeurs, conception graphique, Santé

en relation

Les vidéos de l’observateur Mac