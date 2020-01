Apple lance un nouveau défi d’activité interne pour les employés

À partir de février, Apple organise son défi annuel de remise en forme à l’échelle de l’entreprise pour tous ses employés, leur confiant la fermeture des trois anneaux d’activité Apple Watch tous les jours du mois.

Les employés qui auront réussi le défi seront récompensés par un t-shirt portant la mention «2020» dans un logo avec des anneaux de style «Apple Watch», partagé par un employé d’Apple.

Les employés qui terminent le défi chaque jour obtiendront un classement “or” et recevront une épinglette d’or avec leur t-shirt, et il y a aussi des récompenses d’argent et de bronze accompagnées d’épingles d’argent et de bronze.

En 2018 et 2019, Apple a organisé des défis similaires en offrant aux employés des bandes «Apple Watch» sur le thème de l’activité en tant que prix.

Le défi de remise en forme d’Apple en février est uniquement interne et est limité aux employés d’Apple, mais Apple organise également régulièrement des défis publics de remise en forme, bien que ceux-ci ne soient pas accompagnés de récompenses physiques.

.