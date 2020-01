Apple lance un programme de remplacement pour les étuis de batterie intelligents conçus pour iPhone XS, XS Max et XR

Apple a lancé aujourd’hui un programme de remplacement de boîtier de batterie pour Smart Battery Cases conçu pour l’iPhone XS, XS Max et iPhone XR.

Selon Apple, certains étuis de batterie intelligents peuvent rencontrer des problèmes de charge, y compris des étuis qui ne se chargeront pas ou ne se chargeront pas de manière intermittente lorsqu’ils sont branchés à l’alimentation, ou des étuis qui ne chargeront pas un iPhone ou ne le chargeront pas par intermittence.

Les boîtiers de batterie intelligents concernés ont été fabriqués entre janvier 2019 et octobre 2019. Apple dit que ce n’est pas un problème de sécurité et Apple ou un fournisseur de services agréé Apple remplacera gratuitement les boîtiers éligibles.

Tous les étuis de batterie intelligents conçus pour iPhone XS, XS Max et XR fabriqués entre les dates ci-dessus peuvent être remplacés. Apple dit qu’aucun autre étui de batterie intelligent pour iPhone ne fait partie du programme, ce qui signifie qu’aucun étui de batterie pour iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max ne sera remplacé.

Apple indique que les clients dont le boîtier de batterie intelligent est concerné peuvent trouver un fournisseur de services agréé Apple ou prendre rendez-vous dans un magasin Apple pour faire remplacer leur boîtier. Les boîtiers de batterie intelligents seront examinés avant l’entretien pour vérifier qu’ils sont éligibles au programme.

Les caisses affectées seront éliminées d’une manière respectueuse de l’environnement et le programme couvre les caisses de batterie intelligentes pendant deux ans après la première vente au détail de l’unité.

Depuis le lancement des Smart Battery Cases au début de 2019, il y a eu des plaintes concernant divers échecs et problèmes de charge. À un moment donné à la mi-2019, les étuis de batterie intelligents n’étaient pas disponibles à l’achat et étaient en rupture de stock depuis plus d’un mois, un problème de stock qui aurait pu être lié à des problèmes de charge en cours.

.