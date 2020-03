Apple lance un site Web et une application COVID-19 avec un outil de dépistage et des ressources

Apple a annoncé aujourd’hui avoir publié un nouveau site Web COVID-19 et une application iPhone avec un outil de dépistage et d’autres ressources pour aider les gens à rester informés et à prendre les mesures appropriées pour protéger leur santé lors de la propagation du nouveau coronavirus. Apple s’est associée au CDC, au groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche et à la FEMA dans le cadre de cette initiative.

Le site Web et l’application permettent aux utilisateurs de répondre à une série de questions concernant les facteurs de risque, l’exposition récente et les symptômes et de recevoir des recommandations des CDC sur les prochaines étapes, y compris des conseils sur la distanciation sociale et l’auto-isolement, comment surveiller étroitement les symptômes, qu’il s’agisse ou non d’un test est recommandé à ce moment, et quand contacter un médecin.

Apple affirme que son outil de dépistage ne remplace pas les instructions des fournisseurs de soins de santé ou les conseils des autorités sanitaires nationales et locales.

Le site Web et l’application offrent également un accès aux ressources COVID-19 pour aider les gens à rester informés et à obtenir de l’aide. Les utilisateurs recevront des réponses aux questions fréquemment posées sur le virus, y compris les personnes les plus à risque et la façon de reconnaître les symptômes.

L’outil de dépistage peut être utilisé par toute personne âgée de 18 ans ou plus aux États-Unis. Apple déclare que les données que les utilisateurs fournissent sur le site Web ou l’application COVID-19 ne seront pas partagées avec Apple, le CDC ou quiconque sans autorisation explicite.

.