Apple lance un site Web pour payer les factures de carte Apple en ligne

Apple a lancé aujourd’hui un site Web conçu pour permettre aux détenteurs d’une carte Apple de vérifier leurs soldes, de consulter des relevés et d’effectuer des paiements par carte Apple en ligne.

Le site web card.apple.com permet aux détenteurs de la leApple Card‌ de se connecter avec leur identifiant Apple. Le site Web comporte une section de paiement qui affiche le solde de la carte au centre, ainsi que la prochaine date de paiement prévue et les limites totales de la carte.



Les relevés mensuels peuvent être consultés et téléchargés via une autre section du site Web, tandis que Paramètres permet aux utilisateurs d’ajouter un compte bancaire, de gérer les paiements planifiés ou de voir les avantages de leur réseau Mastercard. Une section d’assistance du site Web donne accès à un guide de l’utilisateur Web «Apple Card» et à un numéro de téléphone que les clients peuvent appeler pour obtenir de l’aide.

Toutes ces fonctions étaient auparavant disponibles dans l’application Wallet, mais l’accès en ligne aux outils ‌Apple Card‌ est utile pour ceux qui préfèrent gérer leurs cartes de crédit à partir de leurs ordinateurs plutôt que de leurs iPhones. Il permet également d’utiliser la «carte Apple» sans avoir besoin de posséder un iPhone ou un iPad pour la première fois, ce qui constitue un changement majeur.

Apple autorise également désormais les nouveaux candidats à la carte Apple à postuler directement depuis le site Web Apple.com à l’aide de n’importe quel navigateur lors de l’achat d’un produit à l’aide de l’option Versements mensuels de la carte Apple, une fonctionnalité qui nécessitait auparavant l’application Apple Store ou un navigateur Web Safari. Pour refléter les nouveaux changements d’aujourd’hui, Apple envoie des e-mails aux clients pour les informer des mises à jour de leurs accords clients.

Nous avons apporté quelques modifications à votre «carte Apple» qui font désormais partie de votre contrat client. Nous résumons ces changements ci-dessous. Plus de façons de gérer votre compte. Nous avons ajouté la possibilité d’accéder et de gérer ‌Apple Card‌ en ligne. Vous pouvez utiliser card.apple.com pour effectuer, planifier ou annuler des paiements; vérifiez votre crédit disponible; voir les relevés mensuels; et passez en revue votre contrat client leApple Card AP, l’APR et d’autres informations tarifaires. Utilisation de ‌Apple Card‌ sans ‌iPhone‌ ni ‌iPad‌. Maintenant qu’il est possible d’utiliser les versements mensuels ‌Apple Card‌ sans ‌iPhone‌ ni ‌iPad‌, nous avons modifié le contrat client ‌Apple Card‌ pour expliquer cette expérience. Ceci est détaillé dans la section intitulée, Utiliser votre compte sans appareil requis. Cash quotidien. Nous avons ajouté des informations sur: (i) comment vous pouvez gagner des espèces quotidiennes en prime chez certains commerçants, et (ii) comment les ajustements quotidiens en espèces résultant d’un retour ou d’un crédit peuvent être facturés en une ou plusieurs transactions sur votre compte, reflétées sur votre Relevés mensuels. ‌Apple Card‌ Versements mensuels. Nous modifions la façon dont vous pouvez accepter les conditions de votre montant de remboursement mensuel pour un versement mensuel ‌Apple Card‌. Cela ne change pas la façon dont nous calculons votre paiement minimum dû. Mises à jour de logiciel. Afin d’assurer un accès complet à votre compte et que vous receviez les mises à jour requises, nous vous demandons de mettre à jour vers la dernière version d’iOS, iPadOS, watchOS ou macOS sur les appareils que vous utilisez avec ‌Apple Card‌. Autres changements. Nous avons apporté des clarifications, des corrections de formatage et d’autres modifications mineures. À l’exception de ces modifications, le reste de votre contrat client «Carte Apple» reste tel quel.

Comme souligné hier, Apple organise une promotion pour les nouveaux utilisateurs de la « Carte Apple » à l’heure actuelle, fournissant 50 $ en espèces par jour lorsque la « Carte Apple » est utilisée pour la première fois pour payer un service Apple comme un achat sur l’App Store, Apple Arcade ou Apple Music.