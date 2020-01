Apple lance une initiative «Apple Watch Connected» axée sur le fitness

Aujourd’hui, Apple a annoncé une nouvelle initiative appelée «Apple Watch Connected». En s’associant à certains gymnases, la société souhaite faciliter l’utilisation des installations par les utilisateurs d’Apple Watch (via CNBC).

Apple Watch connectée

Pour qu’un gymnase adhère au programme, il doit remplir les trois conditions suivantes:

Créez une application de gym pour iPhone et Apple Watch qui permet aux utilisateurs de suivre leur condition physique, de visualiser les cours disponibles et de se connecter avec leur compte de gym.

Offrez aux membres la possibilité de gagner des choses en ayant une Apple Watch. Un gymnase accordera aux gens un crédit hebdomadaire d’environ 3 à 4 $ US si les membres atteignent certains objectifs de fitness. Les crédits s’appliquent ensuite à la facture du mois suivant.

Acceptez Apple Pay comme option de paiement, afin que les gens puissent utiliser une Apple Watch comme seul appareil et laisser l’iPhone dans la voiture.

Une quatrième exigence d’option: proposer des machines d’entraînement qui prennent en charge GymKit. Les machines GymKit peuvent synchroniser automatiquement les entraînements avec une Apple Watch.

Jusqu’à présent, les gymnases qui sont des partenaires de lancement comprennent Basecamp, Crunch Fitness, Orangetheory et YMCA. En plus de devoir satisfaire aux exigences ci-dessus, les gymnases peuvent adhérer gratuitement au programme.

Lectures complémentaires

[Apple Partners With Orangetheory on Apple Watch Fitness]

[Apple Watch Diagnoses Another Case at Atrial Fibrillation]