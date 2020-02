Apple lance une mise à jour «massive» de ses directives d’interface humaine pour Siri

Siri vient de recevoir une énorme mise à jour dans ses directives d’interface humaine. Apple a régulièrement déployé des mises à jour de la documentation et a récemment mis à jour ses directives pour la connexion avec Apple, Apple Pay et Apple Health. Aujourd’hui, la société a également apporté une tonne de nouveaux contenus et conseils à Siri.

Rapporté par ., Apple a déployé une énorme mise à jour de la section Siri de ses directives d’interface humaine. Mike Stern, Platform Experience Manager de l’entreprise, a annoncé la mise à jour sur Twitter.

La mise à jour massive de la section #Siri des directives sur l’interface humaine a été mise en ligne hier! Si vous travaillez sur l’ajout de la prise en charge Siri à votre application, il s’agit d’un must-read.https: //t.co/sfKKZkQouO

🗣️📱🥳 pic.twitter.com/vGe85k9EJZ

– Mike Stern (@themikestern) 20 février 2020

La mise à jour apporte une tonne de nouveau contenu, y compris de la documentation sur les intentions du système, les intentions personnalisées, les raccourcis et suggestions et les directives éditoriales. Pour les développeurs qui cherchent à implémenter Siri avec leur application ou leur matériel, ces nouvelles mises à jour sont, selon Stern, une “lecture incontournable”.

Économisez gros avec les offres VPN d’ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

SiriKit permet aux développeurs d’apporter le support Siri à leur application ou accessoire. Les directives relatives à l’interface humaine expliquent aux développeurs comment mettre en œuvre cette intégration de la manière la plus efficace, que vous essayiez d’apporter le support de Siri pour commander un café dans votre application, allumer votre ampoule intelligente en utilisant HomeKit ou permettre à quelqu’un d’iPhone de diffuser de la musique sur votre iPhone haut-parleur intelligent utilisant AirPlay 2.

Si vous souhaitez lire vous-même les nouvelles directives SiriKit, vous pouvez le faire en visitant la page des directives d’interface humaine d’Apple sur son site Web de développeur.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Incroyable

Certaines voitures chères ne peuvent pas exécuter CarPlay, mais ce Raspberry Pi 3 peut



Vous pouvez acheter des voitures très chères qui ne prennent pas encore en charge CarPlay, mais quelqu’un a réussi à le faire fonctionner avec leur Raspberry Pi 3.

Un impact durable

Ce que l’annulation de la CMM 2020 signifie pour l’industrie technologique – et vous



Au milieu des préoccupations croissantes concernant la menace posée par le coronavirus, le Mobile World Congress 2020, l’un des plus grands événements technologiques de l’année, a été annulé la semaine dernière. Voici ce que cela signifie pour l’industrie, les fournisseurs et les consommateurs.

nous choquer

Vous pourrez bientôt définir des applications par défaut sur les iPhones, iPads et HomePods



L’enfer s’est gelé. Les cochons volent. Et les chats et les chiens vivent ensemble en parfaite harmonie

HomeKit pour tous

Ces accessoires HomeKit ne dérangeront pas votre propriétaire



Ce n’est pas parce que vous louez votre maison qu’elle doit être stupide! Vous pouvez toujours décorer votre HomeKit avec ces accessoires.