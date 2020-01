Apple lance une nouvelle application Reality Converter pour convertir et personnaliser des objets 3D USDZ sur Mac

Apple a informé aujourd’hui les développeurs de la sortie d’une nouvelle application Reality Converter, conçue pour permettre aux utilisateurs de convertir, d’afficher et de personnaliser des objets USDZ 3D sur Mac.

Les formats de fichiers 3D courants tels que .obj, .gltf et .usd peuvent être glissés et déposés dans l’application Reality Converter, qui offre un résultat USDZ converti qui peut ensuite être modifié et personnalisé.

L’application prend en charge l’ajout de textures et la modification des métadonnées des fichiers, ainsi que la prévisualisation des objets USDZ dans diverses conditions d’éclairage et d’environnement.

L’application Reality Converter est actuellement en version bêta et peut être téléchargée à partir du site Web des développeurs d’Apple.

.