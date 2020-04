Apple lancera ce mois-ci un nouvel iPhone SE, un iPhone 12 de 6,7 pouces en octobre

L’iPhone à bas prix d’Apple devrait être lancé dans les deux prochaines semaines, selon une nouvelle note de recherche du cabinet d’études chinois GF Securities. Signalé par MacRumors, l’analyste Jeff Pu dit qu’il pense que le nouvel iPhone SE commencera ses ventes à la mi-avril, suggérant que le téléphone pourrait être annoncé la semaine prochaine.

Pu dit également que le plus grand modèle de l’iPhone 12 Pro, qui devrait comporter un écran de 6,7 pouces, pourrait voir sa sortie un mois après les autres modèles d’iPhone 12.

“Dans une note de recherche avec le cabinet d’études chinois GF Securities, obtenue par MacRumors, Pu a déclaré qu’il pensait que le stade actuel” EVT “ou” Engineering Verification Test “du développement de l’iPhone 12 pourrait avoir été prolongé de deux semaines jusqu’à fin avril pour le 5.4 pouces et 6,1 pouces, et jusqu’à la mi-mai pour le modèle 6,7 pouces. “

Cela pourrait entraîner la sortie de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro en septembre, tandis que l’iPhone 12 Pro Max pourrait être repoussé jusqu’en octobre. Il s’agit cependant d’une pratique relativement courante pour Apple. En 2018, Apple a sorti l’iPhone XR un mois après l’iPhone XS. Un an auparavant, la société avait en fait une séparation de deux mois entre les versions avec l’iPhone 8 qui sortait en septembre et l’iPhone X qui ne sortait qu’en novembre.

Les prédictions de Pu correspondent à beaucoup d’autres rumeurs et analyses publiées récemment, il y a donc de fortes chances que nous ne soyons qu’à quelques semaines du dernier iPhone d’Apple.