Apple: le port iPhone renforcé signifie des prix plus élevés et des déchets

Apple a récemment dénoncé la proposition de l’UE d’obliger les fabricants de smartphones à choisir un port pour tout le monde, affirmant que cela entraînerait une hausse des prix et des déchets électroniques (via The Sun).

Un port, des prix plus élevés

L’argument de l’UE est que cette décision entraînerait moins de gaspillage, mais Apple n’est pas d’accord:

La législation aurait un impact négatif direct en perturbant les centaines de millions d’appareils et accessoires actifs utilisés par nos clients européens et encore plus de clients Apple dans le monde, créant un volume sans précédent de déchets électroniques et gênant considérablement les utilisateurs.

Les estimations actuelles évaluent les niveaux de déchets électroniques à 51 000 tonnes par an. Apple utilise déjà des ports USB-C pour son iPad Pro et certains modèles de MacBook. Mais un changement complet forcerait les fabricants d’accessoires à abandonner leurs produits Lightning au profit de l’USB-C, ce qui créerait également des déchets.

