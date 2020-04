Apple, Leonardo DiCaprio et Laurene Powell Jobs lancent le «America’s Food Fund»

Apple a rejoint Leonardo DiCaprio et Laurene Powell Jobs pour lancer une campagne visant à fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus. La campagne du America’s Food Fund, lancée jeudi sur GoFundMe, est également soutenue par la Fondation Ford.

America’s Food Fund

La campagne a deux bénéficiaires: World Central Kitchen et Feeding America. Sa page GoFundMe indique que le but de la campagne “est d’aider à garantir à tous un accès fiable à la nourriture.”

Claire Babineaux-Fontenot, PDG de Feeding America, a déclaré:

Au nom de Feeding America, je voudrais remercier Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs et Tim Cook pour leur générosité et leur soutien, qui aideront notre réseau de banques alimentaires à fournir de la nourriture et d’autres ressources aux communautés touchées par cette crise.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tweeté que l’entreprise était «fière» de soutenir la campagne.

Au moment d’écrire ces lignes, la campagne avait levé 12 306 900 $ sur son objectif de 15 millions de dollars auprès de 177 donateurs. Vous pouvez faire un don via GoFundMe. Cent pour cent des dons, moins des frais de transaction de 2,9% et de 30 ¢, iront directement aux bénéficiaires de la campagne.