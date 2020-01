Apple limite les déplacements des employés en Chine en raison d’une épidémie de coronavirus, afin d’éviter les pénuries d’approvisionnement

Lors de l’appel aux résultats d’aujourd’hui, le PDG d’Apple, Tim Cook, a commenté l’épidémie de coronavirus en Chine, qui, selon les investisseurs, pourrait potentiellement affecter les activités d’Apple, affectant la production des iPhones actuels et du nouvel iPhone à bas prix qui se profile à l’horizon.

Cook a déclaré qu’Apple faisait un don à la Chine pour aider à lutter contre l’épidémie et travailler avec des entreprises partenaires.

Nous donnons à des groupes qui s’efforcent de contenir l’épidémie. Nous travaillons en étroite collaboration avec les membres de notre équipe Apple dans les zones touchées, et nos pensées vont à tous ceux de la région. Dans une interview avec CNBC, Cook a confirmé que les voyages des employés étaient limités aux “voyages critiques” uniquement depuis le la semaine dernière, et les employés de Wuhan et de toute la Chine reçoivent des trousses de soins d’Apple. “Nous limitons les voyages aux voyages critiques pour les entreprises. La Chine a également déclaré Cook que la décision d’Apple de fixer des prévisions pour le prochain trimestre avec une fourchette de 4 milliards de dollars reflétait l’épidémie de coronavirus et l ‘«incertitude autour de cela». .

La situation est toujours en train d’émerger, a déclaré Cook, et Apple surveille la situation de près et collecte des points de données.

Selon Cook, les usines des fournisseurs dans la Chine élargie ouvriront tard le 10 février, après le Nouvel An chinois, qu’Apple s’efforce de gérer. Apple a des fournisseurs dans la région de Wuhan, mais tous ces fournisseurs ont des fournisseurs alternatifs, et Apple s’efforce d’assurer de bons approvisionnements. Apple a expliqué le démarrage retardé avec sa gamme de résultats plus large.

Dans ses magasins de détail, Apple limite les heures d’ouverture, vérifie les employés et désinfecte ses magasins régulièrement. Un magasin a également été fermé pour le moment. Les ventes au détail d’Apple ont ralenti en raison de problèmes de virus, mais cela est pris en compte dans les chiffres indicatifs d’Apple pour le T2 2020.

