Apple limite les voyages des employés en Corée du Sud et en Italie, deux pays durement touchés par le coronavirus

Apple n’autorise plus ses employés à se rendre en Italie ou en Corée du Sud en raison de l’épidémie de coronavirus affectant ces pays, rapporte Bloomberg.

Apple avait déjà limité les déplacements des employés en Chine, ce qui est un problème car les ingénieurs d’Apple se rendent souvent en Chine à cette période de l’année pour se préparer à la fabrication de nouveaux iPhones.

“Nous avons instauré des restrictions de voyage spécifiques dans quelques pays, dont la Chine, la Corée du Sud et l’Italie”, a déclaré Apple dans une note envoyée aux employés. Apple recommande aux employés de gérer les réunions via des appels téléphoniques et des chats vidéo.

“Il existe de nombreuses façons de continuer à gérer nos réunions et activités en cours par le biais d’appels et de vidéos. Si vous prévoyez de voyager, nous vous suggérons de travailler avec vos responsables pour envisager de retarder ou d’annuler les voyages d’affaires qui pourraient être reportés ou gérés par le biais de réunions virtuelles. “À l’heure actuelle, les employés ne peuvent se rendre dans ces régions que pour des raisons critiques et doivent être approuvés par un vice-président de l’entreprise.

Apple n’a qu’un seul fournisseur en Italie, STMicroelectronics, mais il travaille avec plusieurs fournisseurs en Corée du Sud. Un fournisseur d’Apple en Corée du Sud, LG Innotek, a fermé ses portes plus tôt cette semaine après qu’un ouvrier d’usine eut été testé positif au coronavirus. L’usine, qui se trouve à Gumi, en Corée du Sud, est proche de Daegu, où sont concentrés de nombreux cas de COVID-19 dans le pays.

Apple exploite également un magasin en Corée du Sud et 17 en Italie, mais aucun d’entre eux n’a été fermé pour le moment.

Apple a également déclaré que les «protocoles de nettoyage en profondeur» sont considérés comme une «priorité absolue» et sont en vigueur dans les magasins, les bureaux et les navettes des employés. Apple recommande que tout employé malade, en particulier avec de la fièvre ou une toux sévère, prenne un congé de maladie “jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli”.

