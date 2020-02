Apple loue des bureaux près du Madison Square Garden à New York

Apple a signé un accord pour 200 000 pieds carrés d’espace de bureau près de Madison Square Garden à New York, selon le New York Post. Apple emménagera du 11e au 14e étage du 11 Penn Plaza, selon les termes de l’accord.

Image via le New York Post

Le bâtiment, situé dans le centre de Manhattan, se trouve le long de la septième avenue entre les rues West West 31 et 32, et à proximité de Madison Square Garden et du centre ferroviaire de Penn Station. L’espace était auparavant occupé par Macy’s, le siège social de Macy étant déménagé à Long Island City.

Apple n’a signé qu’un accord de cinq ans avec l’option de prolonger le bail, que le New York Post prend comme signe qu’Apple cherche peut-être toujours un emplacement plus permanent.

Apple possède déjà 52 000 pieds carrés d’espace de bureau de 100 à 104 Fifth Avenue abritant des employés de marketing et des développeurs d’applications commerciales, et le bâtiment serait “plein à craquer”.

