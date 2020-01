Apple loue les six étages du «Triangle Building» près d’Apple Park

Apple a loué l’intégralité du soi-disant “Triangle Building” près d’Apple Park à San Jose, en Californie, rapporte The Mercury News.

L’immense bâtiment de six étages est situé au 5300 Stevens Creek Blvd, à seulement trois kilomètres de «Apple Park», et la société aurait loué la totalité des 86 000 pieds carrés de la propriété.

Selon le rapport, une quantité “considérable” de travaux de construction doit déjà être en cours sur les six étages, et les logos Apple sont visibles dans tout le bâtiment.

Apple a loué une partie de l’immeuble pour la première fois en 2012, mais les informations fournies par The Mercury News concernant les services de référencement immobilier suggèrent que la société n’a pas continuellement utilisé l’espace de bureau.

Le rapport note qu’Apple a commencé à étendre sa présence autour de «Apple Park» l’année dernière, lorsqu’elle a loué des bureaux dans un complexe situé directement en face du Triangle Building.

Apple propriétaire et loue plusieurs propriétés dans et autour de la Bay Area, y compris son campus Cupertino à Santa Clara et des bureaux à San Jose.

.