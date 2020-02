Apple manquera ses prévisions de revenus pour le premier trimestre de 2020 à la suite d’une épidémie de coronavirus

Apple a annoncé lundi qu’il allait manquer ses prévisions de revenus pour le premier trimestre 2020. Il s’ensuit que la chaîne d’approvisionnement devient «contrainte» et que les ventes en Chine chutent.

Le coronavirus étouffe la chaîne d’approvisionnement et la demande

Apple a déclaré que la production dans les usines de la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie, “augmentait plus lentement que prévu” après leur réouverture. Cela limite l’offre de l’iPhone. En outre, la société a déclaré que «la demande de nos produits en Chine a été affectée», bien que la demande d’appareils et de services ailleurs «soit conforme à nos attentes».

Il convient de noter que lors de son dernier appel de résultats, Apple a délibérément publié des prévisions de revenus plus larges que d’habitude. Dans sa mise à jour, la société a déclaré que cela “reflétait les meilleures informations disponibles à l’époque”.

En outre, Apple a annoncé qu’il doublait son don pour lutter contre les coronavirus. Tim Cook a annoncé le don original le 25 janvier.

La société a déclaré: Ou des pensées demeurent avec les communautés et les individus les plus profondément touchés par la maladie, et avec ceux qui travaillent 24 heures sur 24 pour contenir sa propagation et soigner les malades.