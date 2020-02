Apple Maps augmente la portée de Look Around à Boston, Philadelphie et Washington

Apple a rendu sa fonctionnalité Look Around disponible dans de nouveaux emplacements aux États-Unis, comme l’a rapporté MacRumors. La fonctionnalité est désormais disponible à Boston, Philadelphie et Washington via l’application Apple Maps.

Look Around est le concurrent d’Apple pour Google Street View et offre plusieurs des mêmes fonctionnalités. Il était déjà disponible dans la baie de San Francisco, Los Angeles, New York, Las Vegas, Houston et l’île hawaïenne d’Oahu.

Les utilisateurs qui consultent une carte avec Look Around disponible verront une icône de jumelles dans le coin supérieur droit de l’écran. Ils peuvent ensuite appuyer dessus pour activer Regarder autour, effectuer un panoramique et se déplacer à leur guise.

À bien des égards, Look Around est une meilleure expérience que d’utiliser Street View de Google, malgré la grande longueur d’avance de Google sur la fonctionnalité. Les graphiques utilisés sont extrêmement haute résolution.

Malheureusement, Apple tarde à déployer cette fonctionnalité dans d’autres emplacements, bien qu’elle espère sûrement qu’elle sera disponible partout dans les plus brefs délais. Apple continue également de déployer ses cartes Apple bien améliorées dans le monde entier après avoir terminé son déploiement aux États-Unis.