Apple Maps Look Around arrive à Boston, Philadelphie, Washington D.C.

Apple Maps Look Around arrive dans trois nouveaux emplacements: Boston, Philadelphie et Washington D.C., permettant aux utilisateurs d’iOS 13 d’obtenir un aperçu 3D de divers emplacements (via MacRumors).

Street View

Introduit avec iOS 13, Look Around vous permet de regarder certains endroits dans Apple Maps comme si vous étiez réellement dans la rue. Voici les villes disponibles dans lesquelles vous pouvez l’utiliser:

Boston

Houston

crême Philadelphia

Las Vegas

Los Angeles

Oahu (île hawaïenne)

La ville de New York

San Francisco

Washington DC.

Si vous vous trouvez dans un endroit où Look Around est disponible, vous verrez une icône de jumelles dans le coin supérieur droit d’Apple Maps. Vous pouvez appuyer et faire glisser sur l’écran pour regarder autour de vous, et appuyez sur la distance pour vous déplacer dans la rue. Vous pouvez également appuyer sur des icônes à proximité des entreprises.

