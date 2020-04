Apple met à disposition gratuitement certaines séries Apple TV + pour une durée limitée

Lorsque Apple a dévoilé Apple TV + l’automne dernier, elle a également annoncé que quiconque achèterait certains produits Apple bénéficierait d’une année gratuite de service de streaming. Bien que ce soit génial pour tous ceux qui ont acheté un iPhone, iPad, Mac ou Apple TV pendant cette promotion, tout le monde s’est vu offrir un essai gratuit de 7 jours.

Cependant, avec de plus en plus de services de streaming ouvrant gratuitement leurs catalogues pour présenter leur contenu pendant que tout le monde reste à la maison, Apple semble prêt à se joindre à cette stratégie.

Un nouveau rapport de TVLine indique qu’Apple propose gratuitement un certain nombre d’émissions et de films d’Apple TV +. Les titres actuellement disponibles incluent certaines des séries originales et des documentaires les plus populaires sur le service de streaming.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau spectacle à ne pas manquer, essayez Little America, Servant, For All Mankind ou Dickinson.

Pour les familles, Apple met à disposition Helpsters, Ghostwriter et Snoopy in Space.

Le service diffuse également gratuitement l’un de ses films originaux, The Elephant Queen.

Apple souligne également que certains spectacles et films sont également disponibles gratuitement sur HBO. EPIX est allé encore plus loin et a mis à disposition l’intégralité de son service gratuitement pour un temps.

Si vous souhaitez découvrir certains des avantages d’Apple TV + sans avoir à vous abonner, accédez simplement à Apple.co/FreeForEveryone et vous pouvez commencer à diffuser immédiatement.

Apple n’a pas précisé à quel moment l’offre expirera, mais elle ne l’est que pour une durée limitée.

