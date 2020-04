Apple met à disposition plusieurs émissions TV + en streaming gratuitement pendant une durée limitée

Avec des commandes à domicile largement en place, Apple a rendu plusieurs de ses séries et films Apple TV + originaux gratuits pour tout le monde à regarder pendant une durée limitée (via TVLine).

Aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, le contenu répertorié ci-dessous peut être diffusé gratuitement en ligne via Apple.co/FreeForEveryone ou via l’application «Apple TV» sur iPhone, iPad, «Apple TV», iPod touch, Mac, certains téléviseurs intelligents Samsung et LG, et les appareils Amazon Fire TV et Roku.

En d’autres termes, pour afficher le contenu, vous n’avez pas besoin d’un abonnement Apple – la seule condition est que vous vous connectiez avec un identifiant Apple.

Dickinson

Fantôme écrivain

Helpsters

Pour toute l’humanité

Serviteur

Snoopy dans l’espace

La reine des éléphants

Le contenu représente environ un tiers de l’offre Apple TV +, et exclut certaines des émissions premium du service comme “The Morning Show”, qui reste derrière le paywall de streaming d’Apple.

Apple propose également actuellement des essais étendus de plusieurs services de streaming disponibles dans l’application «Apple TV» sous «Chaînes Apple TV», y compris un accès gratuit à EPIX pour le mois prochain.

Apple est toujours en train de déployer son offre “gratuit pour tout le monde”, alors tenez-vous bien si vous n’êtes pas encore en mesure d’y accéder. Pendant ce temps, si vous souhaitez découvrir l’intégralité du contenu, Apple propose toujours un essai gratuit de sept jours de leApple TV‌ +, qui se transforme en un abonnement de 4,99 $ par mois ou un abonnement annuel de 49,99 $ si les utilisateurs continuent avec le service.

