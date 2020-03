Apple met à jour l’application Podcasts avec du contenu Coronavirus provenant de sources fiables

L’une des préoccupations concernant la pandémie de COVID-19 n’est pas seulement la propagation du virus lui-même, mais la propagation de la désinformation entourant la maladie. Apple joue son rôle pour garantir que les gens obtiennent des informations précises à partir de sources fiables en mettant à jour son application Podcasts sur iPhone, iPad et Mac avec une nouvelle section intitulée “Coronavirus: Restez informé”.

La section présente de nouveaux podcasts axés sur la pandémie de coronavirus provenant de sources d’informations vérifiables comme NPR, CNN, ABC News et The New York Times. Chaque podcast se concentre soit sur les nouvelles quotidiennes, soit a été spécialement créé pour aider le public à rester au courant des dernières nouvelles concernant l’épidémie.

Apple a également ajouté quelques autres sections à son application Podcasts, notamment «Cultivating Calm», «Boredom Busters» et «Shows For Kids». Le premier comprend un certain nombre de podcasts conçus pour la relaxation, la méditation et d’autres stratégies pour vous aider à rester calme pendant la crise.

La section “Boredom Busters” comprend un tas de podcasts de divertissement conçus pour vous aider à prendre une pause de toutes les nouvelles et à vous divertir avec autre chose pendant un certain temps.

Les “Shows For Kids” sont tous des podcasts amusants, engageants et éducatifs pour les enfants, comme Wow in the World, Ologies with Alice Ward, Brains On !, et Smash Boom Best deviennent les compagnons de temps d’arrêt des enfants, copains d’étude, co-détectives et débattre des partenaires.

Lorsque des informations fiables sont essentielles, il est utile de voir Apple prendre certaines mesures pour s’assurer que le public est informé des informations auxquelles il peut faire confiance.

Vous pouvez en savoir plus en visitant la page dédiée au podcast Restez informé d’Apple, et pour les plus petits, consultez les émissions pour enfants

