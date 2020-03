Apple met à jour les directives de révision de l’App Store pour couvrir le spam, la criminalité, etc.

Apple a mis à jour ses directives d’examen de l’App Store avec de nouvelles règles pour restreindre certains types de comportement des applications.

Voici quelques-uns des nouveaux changements:

1.4.4: Les applications utilisées pour commettre ou tenter de commettre des délits de toute nature en aidant les utilisateurs à échapper à l’application de la loi seront rejetées. Les applications peuvent uniquement afficher les points de contrôle DUI qui sont publiés par les organismes d’application de la loi et ne doivent jamais encourager la conduite avec facultés affaiblies ou tout autre comportement imprudent tel qu’une vitesse excessive.

4.5.4: Les notifications push ne doivent pas être nécessaires au fonctionnement de l’application et ne doivent pas être utilisées pour envoyer des informations personnelles ou confidentielles sensibles. Les notifications push ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou de marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir via la langue de consentement affichée dans l’interface utilisateur de votre application, et que vous fournissez une méthode dans votre application pour qu’un utilisateur puisse refuser de recevoir de tels messages. L’abus de ces services peut entraîner la révocation de vos privilèges.

5.1.5: Utilisez les services de localisation dans votre application uniquement lorsqu’ils sont directement liés aux fonctionnalités et aux services fournis par l’application. Vous ne pouvez utiliser des API basées sur la localisation pour fournir des services d’urgence que si vous informez vos utilisateurs dans l’interface utilisateur de votre application que ces services peuvent ne pas fonctionner en toutes circonstances…

