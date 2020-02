Apple met à jour ses directives d’interface humaine avec de nouvelles ressources

Apple a ajouté de nouvelles ressources de conception dans sa collection Human Interface Guidelines. Ils incluent des fichiers tels que les modèles Apple Pay, l’icône Apple Health, etc.

Nouvelles ressources de conception

Voici une liste complète des nouvelles ressources:

Connectez-vous avec les ressources Apple ajoutées, notamment:

Nouveau logo (PDF, PNG et SVG)

Boutons centrés (Sketch, Photoshop et XD)

Boutons alignés à gauche et logo uniquement (Sketch, Photoshop et XD)

Ajout du téléchargement de l’icône Apple Health

Modèles Apple Pay pour iPhone et iPad ajoutés (Sketch et Photoshop)

Application iMessage et modèles de pack d’autocollants pour iPhone et iPad ajoutés (Sketch)

Modèles de conception Business Chat ajoutés (Sketch)

Clavier portrait iPad ajouté (Sketch et Photoshop)

Correction d’un problème où la lunette de l’iPhone XS était 1 pixel plus grande que l’écran (Sketch)

Rayon du menu contextuel modifié de 20 points à 12 points

Diverses corrections de bugs

