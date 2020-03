Apple met automatiquement à niveau l’achat de l’iPad Pro du client vers un nouveau modèle

Au moins un client Apple a vu son récent achat d’iPad Pro mis à niveau vers le dernier modèle d’Apple, après que la société a annoncé mercredi ses nouveaux produits 2020.

Un utilisateur est allé sur Reddit après avoir reçu un e-mail d’Apple concernant son achat d’iPad Pro. Selon l’article et ses commentaires, l’utilisateur Pooch76 a reçu l’e-mail suivant:

Merci pour votre récente commande iPad Pro. Nous savons que vous avez hâte de recevoir votre achat.

Comme vous le savez peut-être, Apple a récemment annoncé le nouvel iPad Pro. Étant donné que votre commande n’a pas encore été expédiée, nous vous avons automatiquement mis à niveau vers le nouvel iPad Pro 11 pouces Wi-Fi + Cellular 256 Go – Gris sidéral à un nouveau prix inférieur.

Il avait acheté l’iPad Pro 11 pouces avec 256 Go de stockage comme cadeau pour sa femme, qui sera sans doute également maquillée lorsqu’elle le découvrira. Le client avait passé la commande dimanche soir et avait reçu un email vers 2 heures du matin le 19 mars.

Apple l’a fait avec les lancements de produits précédents, et lorsque nous avons parlé à l’équipe de vente en ligne d’Apple, ils ont confirmé qu’il était possible qu’Apple améliore les achats des clients pour certains nouveaux appareils. Ils n’ont pas pu préciser si cela s’appliquerait à tous les utilisateurs ou comment cela aurait été déterminé. Compte tenu de l’e-mail, il est probable que cela puisse s’appliquer à tous les clients dont les appareils n’ont pas encore été expédiés. Bien sûr, Apple applique également une politique de retour de 14 jours, donc même si vous avez acheté un iPad Pro au cours des deux dernières semaines, vous pouvez le retourner si vous le souhaitez. Apple a récemment annoncé qu’elle prolongerait sa politique de retour pour couvrir deux semaines de la réouverture des magasins en raison de la pandémie de coronavirus et de la fermeture subséquente de ses activités de vente au détail.

Apple a annoncé son nouvel iPad Pro avec scanner LiDAR, appareil photo 12MP, capacité vidéo 4K et un nouveau processeur A12Z plus tôt cette semaine.

