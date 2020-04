Apple Music disponible dans 52 nouveaux pays alors qu’Apple étend ses services à l’échelle mondiale

Apple propose désormais ses services – App Store, Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts et iCloud dans plus de pays que jamais. Cela comprend le déploiement d’Apple Music dans 52 nouveaux pays, a annoncé mardi la société.

Où Apple Music est-il désormais disponible?

Apple Music est désormais disponible dans de nombreux nouveaux pays en Afrique, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique latine, dans les Caraïbes, au Moyen-Orient et en Océanie pour la première fois. Ces pays comprennent:

Sénégal

Bhoutan

Croatie

Les Bahamas

Qatar

îles Salomon

Oliver Schusser, vice-président d’Apple pour Apple Music et International Content a déclaré:

Nous sommes ravis d’offrir de nombreux services les plus appréciés d’Apple aux utilisateurs de plus de pays que jamais. Nous espérons que nos clients pourront découvrir leurs nouvelles applications, jeux, musiques et podcasts préférés tout en continuant de célébrer les meilleurs créateurs, artistes et développeurs du monde.

En outre, la suite complète des services Apple a également été déployée dans une variété de nouveaux pays. Il s’agit notamment du Cameroun, du Maroc, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Iraq et des Tonga. Les utilisateurs de Nauru, en Afghanistan, ont désormais accès à tous les services Apple, à l’exception d’Apple Music.

Il n’est pas surprenant que ces services soient offerts dans de plus en plus de pays. Les services sont une source de revenus toujours plus cruciale pour Apple. Cependant, Apple TV + était sensiblement absent de l’annonce. Certains des pays cités disposent du service de streaming, mais beaucoup d’autres non.