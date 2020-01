Apple Music et NBA s’associent sur une nouvelle liste de lecture, les chansons seront présentées dans les faits saillants du jeu

Apple et la NBA ont annoncé aujourd’hui leur partenariat sur une nouvelle liste de lecture Apple Music, comme l’a noté Bloomberg.

Le rapport note que la nouvelle playlist Base: Line aura environ 40 chansons avec un accent hip-hop. Les chansons seront également disponibles via l’application et le site Web de la NBA, et figureront dans les moments forts du jeu partagés sur les réseaux sociaux.

Apple prévoit de rafraîchir la liste de lecture chaque semaine, avec les chansons provenant du label indépendant UnitedMasters.

