Apple Music était le deuxième plus grand service de streaming musical mondial en 2019

Les abonnements mondiaux au streaming de musique en ligne ont augmenté de 32% en glissement annuel en 2019, atteignant 358 millions d’abonnés, selon de nouvelles estimations partagées aujourd’hui par Counterpoint Research.

Spotify était le leader du marché avec 31% des revenus totaux et 35% du total des abonnements payants, tandis qu’Apple Music occupait la deuxième place avec 24% des revenus totaux de l’industrie et 19% du total. abonnements payants. La base d’abonnements d’Apple Music a augmenté d’environ 36% en glissement annuel.

Amazon Music, YouTube Music et Tencent Music suivaient tous les deux ‌Apple Music‌ et Spotify.

“Spotify a maintenu sa première place grâce à des activités promotionnelles telles que Spotify Premium gratuit pendant trois mois, des baisses de prix, des campagnes personnalisées comme Spotify et un accent sur le contenu exclusif. Les géants de la technologie comme Amazon, Apple, Google ont commencé à se concentrer sur le streaming de musique et ont cashApple Music‌ apporte des améliorations à son application comme l’introduction du mode nuit, des listes de lecture organisées pour cibler un groupe, etc. De même, Amazon Music a essayé de la musique sans perte et crée sa propre niche où il est en concurrence avec Tidal. “

Plus de 80 pour cent du total des revenus de la musique en streaming provenaient d’abonnements payants, tandis que le reste provenait de publicités et de partenariats avec des marques et des opérateurs de télécommunications.

Counterpoint Research estime que les abonnements à la musique en streaming en ligne augmenteront de plus de 25% sur douze mois pour dépasser 450 millions d’abonnements d’ici la fin de 2020.

Apple a partagé pour la dernière fois des numéros d’abonnés spécifiques à Apple Music en juin 2019, annonçant que le service avait atteint 60 millions d’abonnés payants. Ce nombre est probablement un peu plus élevé maintenant, mais Apple n’a pas partagé de nouveaux totaux d’abonnés officiels en 2020.

